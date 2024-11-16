兩岸知識產權界人士共話交流合作

資料圖（圖源；新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，2024閩台知識產權圓桌會議11月14日在福建廈門舉行。本次會議以“海峽兩岸融合發展的知識產權保障”為主題，來自兩岸近百名知識產權界人士參會，共議兩岸融合的知識產權合作機遇。



“各領域成果產權化、得到保護和轉化應用，將有效助力創新創造。”廈門市知識產權局局長盧琳兵說，兩岸融合發展是必然趨勢，知識產權交流合作大有可為。閩台可依托各自比較優勢，進行知識產權領域的更多產業合作與互補。



台灣智慧財產運營協會理事長樊治齊表示，兩岸融合牽涉到社會、文化和法律制度的深度對接，知識產權保護在融合過程中扮演著重要角色。兩岸在優先權、商標協處的機制和著作權認證等方面已經建立了共識，可進一步探討協作，探索跨境知識產權保護機制、專利和商標相互認可，並簡化跨境申請程序，減少企業法律風險，促進技術交流和經濟合作。



福建省知識產權發展保護中心主任劉征穎說，閩台知識產權圓桌會議是促進兩岸溝通交流、深化產業合作的平台，在建設知識產權法務創新策源地、推動海絲中央法務區成為知識產權保護先行區、深化閩台知識產權務實合作等方面發揮了重要作用。未來將把這一會議打造為促進海峽兩岸知識產權界人士溝通交流的常態化機制和品牌，為建設海峽兩岸融合發展示範區提供有力支撐。



據瞭解，本次會議由廈門大學知識產權研究院、國家知識產權培訓（福建）基地、國家知識產權戰略實施（廈門大學）研究基地主辦，福建省市場監督管理局（知識產權局）支持。