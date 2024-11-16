香港推動建設高質量綠色船用燃料加注中心

資料圖（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，香港特區政府15日公布《綠色船用燃料加注行動綱領》（以下簡稱《行動綱領》），通過設定明確的策略和行動，推動香港發展成為高質量綠色船用燃料加注中心。



《行動綱領》提出多項目標，包括跟隨國際海事組織設定在2050年前後實現國際航運淨零碳排放；2026年香港註冊船舶的碳排放減少至少11%（以2019年為參考基準年）及55%政府船隊使用柴油燃料的船舶轉用綠色船用燃料；2030年葵青貨櫃碼頭碳排放降低30%（與2021年相比）及香港註冊船舶使用綠色船用燃料的比例達7%。



為達到上述目標，《行動綱領》設定五大綠色導向策略及十項行動，涵蓋綠色船用燃料供應、基建配套、港口減排等。《行動綱領》提出，香港應配合國際發展趨勢，同時發展多種綠色船用燃料的加注服務，積極促成主要來自內地的綠色船用燃料供應商與船公司達成綠色船用燃料承購協議，建立有效的綠色船用燃料供應鏈。



依照《行動綱領》，特區政府將支持業界並提供便利措施，以促進綠色船用燃料加注生態圈全面發展。此外，政府已物色一處毗鄰港口的用地作為綠色船用燃料貯存，預計明年邀請業界就指定用地的發展提交意向書。政府還將推進業界在2025年上半年內開展首次液化天然氣船對船加注的示範作業，設立“綠色船用燃料加注獎勵計劃”，鼓勵在香港開展綠色船用燃料加注業務的先行企業。



香港特區政府運輸及物流局局長林世雄表示，《行動綱領》充分反映特區政府對發展綠色船用燃料加注的決心，為香港配合國際航運綠色轉型提供了清晰明確的方向及行動目標。特區政府會與業界攜手，積極推進落實各項行動措施，把香港發展成區域內首選的綠色船用燃料加注及交易中心。



特區政府預計，在《行動綱領》的有序落實下，香港將於2030年為使用液化天然氣或綠色甲醇等綠色燃料驅動的遠洋船舶提供每年超過60次加注服務及超過20萬噸綠色船用燃料。