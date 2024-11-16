“健康快車”今起免費篩查眼底病變

圖：《健康快車免費眼底病變篩查》今日起在十八區陸續展開，鼓勵市民防患於未然。（圖源：大公報） 中評社北京11月16日電／據大公報報導，隨著香港人口高齡化，眼疾風險亦隨之增加。“健康快車”昨日舉行《健康快車免費眼底病變篩查》啟動儀式，宣布今日起在全港十八區陸續展開免費眼底病變篩查服務，鼓勵市民防患於未然，做到“早發現、早治療”。



9%市民有眼底病變風險



《健康快車免費眼底病變篩查》今年7月至11月初在多個社區開展先導行動，拍攝了720張眼底照片，當中564張為成功分析圖像，在有效分析的圖像中，發現有9%市民有潛在的視神經類眼底病變風險、4%有黃斑類眼底病變，及1%有糖尿病視網膜病變。



衛生署署長林文健在啟動儀式上表示，本港的45至54歲市民中，有5%患有糖尿病；55至64歲患者有一成半；65至84歲市民中更有近兩成患有糖尿病。他呼籲市民要定期檢查。



健康快車創會主席方黃吉雯表示，未來一年，健康快車將在全港十八區開展免費篩查服務，期望透過篩查及早發現潛在糖尿病視網膜病變、黃斑類眼病及青光眼疾等問題，有助於紓緩公營醫療系統的壓力。同時，亦希望借此推動市民養成定期檢查眼睛的健康習慣。



篩查服務會為市民免費拍攝眼底照片，並運用人工智能分析眼底圖像，10分鐘內便可生成初步的眼底檢查報告，幫助提早識別眼底病變。健康快車今日起至年底先走訪黃大仙、沙田及深水埗等10區，15歲或以上市民可透過支持機構登記參加。