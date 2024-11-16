澳門新地標M8亮相　閃耀核心區

圖：近日，位於澳門歷史城區核心區的M8澳門八號項目正式亮相，成為澳門文化商業的新地標。（圖源：大公報記者蔡文豪攝） 中評社北京11月16日電／據大公報報導，澳門，這座融合東西方文化的獨特城市，以其獨特的魅力吸引了世界的目光。近日，位於澳門歷史城區核心區的M8澳門八號項目正式亮相，成為澳門文化商業的新地標。



M8項目總監賀力文（圓圖）昨日接受《大公報》訪問表示，M8項目將在11月26日正式開幕，“我們選擇這個時間點是想向迎來回歸25周年的澳門獻禮”。他希望，M8澳門八號項目透過與政府及周邊利益相關方合作，共同拓寬旅遊路線，吸引更多遊客，為澳門世界旅遊﻿休閑中心建設貢獻力量。



周邊擁世遺8景點



澳門M8是澳門自回歸以來首個商業都市更新重建項目。賀力文介紹說，M8澳門八號項目坐落於聯合國教科文組織評定的世界文化遺產──澳門歷史城區的核心區。這裡距離大三巴牌坊主入口──議事亭前地僅約50米，周邊100多米範圍內擁有8處世遺景點，是澳門歷史的縮影。



他續說，M8澳門八號項目的前身為郵電廳職工宿舍，重建之旅遵循在地文化，尊重歷史文脈，沿襲城市肌理，採用中葡融合、新舊融合、動靜融合等設計手法，與周邊城區、社區、街區深度融合，打造“長出來的建築”。M8亦保留了多處舊樓設計元素及材料，於建築內部加以活化利用，包括舊洗衣池、旋轉樓梯、中庭綠樹、扶手欄杆、通花磚等，以喚起澳門人的記憶和情感。



“為避免炫光影響，M8外墻材料創新採用大型曲面玻璃夾1mm半透明天然石材，為世界首例”賀力文說，這歷經3年研發，創造了健力士世界紀錄──最大曲面熱熔復合石材玻璃。



賀力文指出，未來，M8澳門八號項目將持續以街區活化為願景，“希望從街區裡來到街區裡去”，營造開放空間、豐富文化生態、講好文化故事，講好澳門故事。