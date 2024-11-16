習近平會見泰國總理佩通坦

當地時間11月15日上午，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見泰國總理佩通坦。（新華社記者 姚大偉 攝） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，當地時間11月15日上午，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見泰國總理佩通坦。



習近平指出，中國和泰國是親密友好鄰邦，“中泰一家親”歷久彌新。2022年11月我訪問泰國時，同泰國領導人就構建中泰命運共同體達成重要共識，很高興看到訪問成果得到有效落實，雙方各領域合作取得積極進展，給兩國人民帶來了實實在在的利益。



習近平指出，明年兩國將迎來中泰建交50周年暨“中泰友誼金色50年”。中方願同泰方弘揚中泰傳統友好，加強發展戰略對接，深化治國理政經驗交流，統籌推進各領域互利合作，助力各自國家現代化建設，推動中泰命運共同體建設取得更大進展。雙方要加快中泰鐵路建設，拓展新能源、數字經濟、人工智能等新興領域合作，加強文化、教育、青年等人文領域交流合作，辦好佛牙舍利赴泰供奉等活動，讓中泰友好更加深入人心、世代相傳。中方願同泰方加強在瀾湄、東盟、金磚、亞太經合組織等多邊機制的協調溝通，維護東盟和地區國家團結合作，為地區和平、穩定、發展、繁榮作出積極貢獻。



佩通坦表示，當前世界和地區亂象紛呈。中方提出的系列全球倡議極具戰略前瞻性，有利於推動國際社會加強團結與合作。中國是泰國的好朋友、好夥伴，泰方欽佩中國在脫貧等領域取得的巨大成就，期待以慶祝明年泰中建交50周年暨“泰中友誼金色50年”為契機，同中方加強高層往來，共同繪就泰中關係更加美好的下一個50年。泰方希望學習借鑒中方成功發展經驗，持續推進泰中鐵路等共建“一帶一路”合作，密切人文交流，深化傳統友誼。願同中方在亞太經合組織等多邊框架內加強協作，共同維護自由貿易體系。



蔡奇、王毅等參加會見。