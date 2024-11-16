中評社北京11月16日電／網評：中巴合奏全球南方正義主旋律



來源：中國網 作者：中國網特約評論員 思特格奇 李德鵬



應巴西總統盧拉邀請，習近平主席將於11月17日至21日赴里約熱內盧出席G20峰會並對巴西進行國事訪問。在與世界主要經濟體共話全球發展、共議國際焦點的同時，習近平主席本次出訪也將推動中巴關係穩中求進、再攀高峰。



中國與巴西雙邊合作堅實、傳統友誼深厚。自1974年建交以來，雙邊關係已走過50年，巴西是第一個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，也是首個與中國建立全面戰略夥伴關係的拉美國家。習近平主席此次訪問，是他作為國家主席第三次訪問巴西，而盧拉總統則在2023年4月訪華。在G20峰會、金磚國家等多邊平台上，中巴聯繫密切，政治對話與合作日益深化，兩國的經貿合作也十分強勁。自2009年起，中國一直是巴西最大的貿易夥伴，巴西也長期是中國的主要農產品進口國。據巴西方面數據，2023年，巴西對華出口達1040億美元，超過巴西對歐美出口的總和。中巴各領域合作也留下不少佳話，例如國家電網公司在巴西承擔的美麗山特高壓輸電項目被視為共建“一帶一路”旗艦項目，而中巴合作的地球資源衛星項目也被盧拉總統稱為高科技南南合作的“里程碑”。



自2023年4月盧拉總統訪華至今，中巴合作碩果累累，為習近平主席此訪創造了良好氛圍。2024年5月，中巴共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，展現了兩國對重大地緣政治問題的共識。在經貿科技領域，2024年6月，中巴簽署了多項合作協議，涵蓋中小微企業、農產品出口、金融、衛星、氣候變化等議題。今年以來，兩國高級官員也頻繁互訪，積極籌備習近平主席訪問巴西事宜。



中巴關係的美好圖景得益於雙方均以長遠戰略視角看待彼此。2023年，在盧拉總統訪華期間，習近平主席指出，中巴兩國“互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益，中巴關係的全局性、戰略性、全球性影響日益突出。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置”。

