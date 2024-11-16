中評社北京11月16日電／網評：特朗普唯有接受中美和平共存



來源：大公報 作者：周八駿



拜登任美國總統時所任命的內閣成員及其他重要職位，除一部分人是他任副總統時的幕僚外，其他人基本來自奧巴馬和克林頓任總統時的班底。這些人同特朗普任總統後宣布美國全球戰略調整、中國被視為美國最主要對手並無歷史糾纏。那時，我判斷拜登對華方略的主要依據是，他在《外交》2020年3月／4月號發表的《為什麼美國必須再次領導世界》。



而今，特朗普正籌組其管治班子，在已公布的名單中，不乏其長期支持者及一些反華鷹派政客，其中，有的是美國向中國發動“新冷戰”的吹鼓手，有的是特朗普對華貿易戰的操盤者，有的不久前主張美國必須打敗中國。這給外界一個強烈信號，即：他將繼續打壓圍堵遏制中國。



特朗普又不得不把相當一部分時間和精力用來處理美國國內政治。他將對所謂“深層政府”做大刀闊斧的修理，以建立他能實施管治和施政的政府體系。他很可能利用共和黨掌控國會參眾兩院的機會，啟動修訂美國憲法的程序，以建立對他長期執政開綠燈的制度。民主共和兩黨各有盤算，當然不可能妥協，因此，將消耗特朗普相當時間和精力。



民主黨即使在遏制中國上同共和黨立場一致，但為阻止特朗普爭取連任，必定阻止共和黨修訂美國憲法；為盡快重新執政，必定全力阻撓特朗普調整美國對歐外交方針、改變全力支援烏克蘭政策。這一切，將削弱特朗普對中國打壓的力度。



在中東問題上，特朗普同拜登一樣必須全力支援以色列，使美國無法從中東脫身，也無法從中東抽調力量對付中國。



拜登政府不遺餘力地改善和加強美國與其盟國的關係。但是，第一，事實證明，美國無法以意識形態來建立孤立中國的所謂全球民主聯盟。中國同世界大多數國家包括西方國家建立了相互依存的經濟聯繫，中國是全球經濟的主要引擎。前幾年西方一些國家跟隨美國同中國經濟逐步脫鈎，開始品嘗無法吞嚥的經濟苦果。特朗普如果對華商品徵收高額關稅，美國本身和西方多國經濟皆將受害。

