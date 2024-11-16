習近平會見新加坡總理黃循財

當地時間11月15日上午，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。（新華社記者 丁林 攝） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，當地時間11月15日上午，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見新加坡總理黃循財。



習近平指出，中新互為友好近鄰和重要合作夥伴。在兩國歷代領導人精心培育下，中新關係不斷發展，樹立了國與國互利共贏、共同發展的典範。去年，中新關係提升為全方位高質量的前瞻性夥伴關係，為今後中新關係發展明確了方向。當前，兩國都處於國家發展的關鍵時期，明年將迎來中新建交35周年。中方願同新方牢牢把握中新友好大方向，密切高層交往，堅持坦誠互信，尊重彼此核心利益，繼續在現代化道路上攜手前行，開啟高質量發展新篇章。



習近平強調，新加坡參與中國改革開放進程起步早、領域廣、成果實。歡迎新方把握中國發展新機遇，繼續建設好蘇州工業園區、天津生態城、重慶示範性互聯互通和廣州知識城等合作項目，進一步打造數字經濟、綠色發展、人工智能領域合作新增長點，不斷擴大人文交流。面對世界百年變局，中方願同新方加強在聯合國、亞太經合組織等多邊舞台上合作，共同倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化。



黃循財表示，新中兩國高層交往密切，經濟關係保持強勁發展勢頭，雙方共同慶祝蘇州工業園區成立30周年。新中關係基於相互尊重、相互信任，是互利共贏的。新方完全理解中國政府在台灣問題上的立場，反對任何形式的“台灣獨立”，堅定恪守一個中國原則。新方始終對中國經濟發展前景充滿信心，期待繼續深入參與中國現代化進程，以明年慶祝兩國建交35周年為契機，開辟全方位高質量的前瞻性夥伴關係的新篇章。新方願同中方密切在東盟、亞太經合組織等多邊領域協作，反對保護主義，促進貿易投資便利化自由化，維護地區穩定與發展。



蔡奇、王毅等參加會見。