謝明輝：用中華文化鑄牢兩岸生命共同體

中華詩詞藝術協會理事長、台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝（中評社 海涵攝） 中評社北京11月18日電（記者 海涵）中華詩詞藝術協會理事長、台灣競爭力論壇學會執行長謝明輝在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，中華文化是兩岸最大公約數，會悄悄地消除隱患，持續互補互助。在中華文化的大旗下，兩岸會共同寫下輝煌的篇章。用中華文化鑄牢兩岸生命共同體，兩岸中國人共同責任與使命。



謝明輝表示，中華文化發展過程中，具有“一線相承”與“傳統不輟”的特色，現代性極為濃厚。中華文化另一個重要特色就是融合性，不僅政治與宗教能互相包容，甚至包含民族、國家、文化等觀念都能融合在一起。基於歷史的傳承性與政治的融合性，中華文化在演進過程中，便展示了無與倫比的穩定性與包容性。



謝明輝指出，當人類跨入2l 世紀，中華文化以資訊技術、生物技術和納米技術為先導的高新技術，讓兩岸的中國人得到迅猛發展。中華文化讓兩岸社會，已進步到一種基於知識、信息和開放性的中華文化全球化經濟形態，影響舉世的發展，如台灣台積電在美日德芯片代工，“一帶一路”在全球南方國家及非洲發展，勢頭迅猛，均可得到證明。中華文化在新經濟一枝獨秀的表現，讓全球震驚，這種現象的出現，向人類文明和進步，展示了中華文化的優越性，一個前所未有的廣闊發展前景，在全球展開，但同時也全方位地衝擊著歐美舊西方的利益，引起美國恐慌，全力遏制中國。

