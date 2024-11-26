楊闖：兩岸歷史文化聯繫不容割裂

外交學院教授楊闖（中評社 海涵攝） 中評社北京11月26日電（記者 海涵）外交學院教授楊闖日前在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，兩岸的歷史文化聯繫不容割裂。



楊闖說，民進黨當局將閩南語方言更名為“台灣台語”，妄稱“中華民族論述是一個陷阱”“炎黃子孫只是中國古代傳說”。民進黨當局在教育、文化等領域大肆鼓吹“台獨史觀”，割裂兩岸的歷史聯結和文化紐帶，將台灣年輕人的國家認同和民族認同朝錯誤方向引領。



楊闖指出，文化是一個民族共同的歷史記憶與價值觀的認同，包括教育、宗教、社會價值觀的共同認知。中華文明是中華大地上所有生存的民族的共同文化，包括儒、法、道、墨等諸子百家的思想。漢代開始尊崇儒家思想。近代以來中國在西方殖民主義入侵的過程中，同樣接受西方文藝復興以來的文化影響，接受資本主義產生以來的民生、民權、自由、平等等各種進步思想，包括馬克思列寧主義對資本主義的批判所提出社會主義和共產主義的各種社會秩序原則，產生了孫中山建立的同盟會和後來的中國國民黨和1921 年成立的中國共產黨，即中國大陸兩個決定中國發展方向的主要政黨。



楊闖表示，中華民族中的56個民族都是華夏子孫。主流政治文化是民權思想，民為大，君為輕，社稷大一統。中文是主要交流工具，地域語言可以不同，但書同文，保持了統一交流的手段。內地實行的簡體字與台灣的繁體字都是中國通用的語言文字。



楊闖指出，中國主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。兩岸同胞應該秉持大義、把握大勢，堅持體現“一個中國原則”的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，攜手共創中華民族復興美好未來。



本屆中華文化論壇由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室、文化和旅遊部·北京大學兩岸文化研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社、中國高等教育學會國際政治研究專業委員會協辦。