美啟用波蘭導彈基地　俄擬反制

中評社北京11月16日電／據大公報報導，美聯社報導，當地時間13日，美國正式啟用位於波蘭北部城市倫濟科沃的導彈基地。該基地部署有陸基“宙斯盾”反導系統，是北約導彈防禦系統的一部分，距離俄羅斯在波羅的海沿岸的飛地加裡寧格勒約150公里。俄總統新聞秘書佩斯科夫回應說，俄方將採取措施確保軍事實力的平衡。



倫濟科沃導彈基地是繼2016年羅馬尼亞的一座類似設施之後，歐洲啟用的第二個陸基“宙斯盾”陸上組件。建設該基地的計劃早在美國小布什政府時期就已提出，俄方當時便表達了關切。



波蘭總統杜達聲稱，新基地的啟用表明美國是波蘭的安全保障，波蘭“並不在俄羅斯的勢力範圍內”。佩斯科夫則表示，美國軍事設施在歐洲領土上進一步向俄羅斯邊境方向推進，企圖遏制俄羅斯的軍事潛力，俄方將採取適當措施保持均勢。



俄媒稱，俄領導層已準備好應對方案，也就是在加裡寧格勒和白俄羅斯部署“伊斯坎德爾”導彈系統。



德國總理朔爾茨13日與烏克蘭總統澤連斯基通電話，重申德國將堅定不移地支持烏克蘭。但美媒指出，歐洲國家擔心特朗普明年1月就任美國總統後將切斷對烏援助，迫使烏克蘭與俄羅斯談判。報導稱，這將把支持烏克蘭的重擔直接推到歐洲頭上，而歐洲還沒有準備好面對這一現實。