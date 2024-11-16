美政府效率部招高智商人才進行無償工作

中評社北京11月16日電／據大公報綜合《華爾街日報》、路透社報導：美國候任總統特朗普任命億萬富豪馬斯克和共和黨前總統參選人拉馬斯瓦米領導“政府效率部”（DOGE），提供關於削減政府開支、精簡官僚機構的建議。14日，DOGE在馬斯克的社交平台X上發布招聘啟事，招募“高智商人士”。DOGE要求新員工每周工作80小時以上，但“報酬為零”。



拉馬斯瓦米14日稱，特朗普確保他和馬斯克能“大規模驅逐數百萬未經選舉的聯邦官僚”。但在裁員之前，DOGE需要先招募更多員工。已經在X平台擁有120萬粉絲的DOGE發文稱：“我們需要的是智商超群、崇尚小政府理念的革命者，願意每周投入80小時甚至更多時間，投身於乏味的成本削減工作中。”DOGE要求申請者以私信方式發送簡歷，但衹有X的付費訂閱用戶才能向其賬號發送私信。馬斯克稱：“這份工作樹敵很多，而且報酬為零。”



路透社援引消息人士稱，特朗普的過渡團隊計劃取消現任美國總統拜登推出的電動汽車補貼政策。該補貼是《通脹削減法案》的一部分，消費者在美國購買的電動汽車若有一定比例的關鍵電池礦物來自美國或其夥伴，就可以獲得最多7500美元的稅收抵免。據報導，馬斯克旗下的電動汽車巨頭特斯拉支持取消該補貼。馬斯克曾表示，取消補貼雖將略微損害特斯拉的銷量，但對通用汽車等特斯拉的競爭對手將造成毀滅性打擊。