特朗普宣布小肯尼迪獲提名任美衛生部長

中評社北京11月16日電／據大公報報導，當地時間14日，美國候任總統特朗普宣布，提名美國前總統肯尼迪的侄子小羅伯特.肯尼迪擔任衛生與公共服務部部長。小肯尼迪指責美國政府監管機構被食品和製藥企業“腐蝕”，放任不健康的食品和藥物損害美國人的健康，並承諾將進行全面改革。小肯尼迪的反建制立場討得特朗普歡心，但衛生專家指出，他鼓吹反疫苗陰謀論和其他反科學言論，恐將擾亂美國醫療衛生系統，甚至讓民眾付出生命代價。



特朗普14日提名小肯尼迪擔任衛生與公共服務部長。他聲稱：“長期以來，美國人一直被工業食品綜合體和製藥公司壓迫，這些企業在公共衛生問題上進行欺騙、誤導。”小肯尼迪回應說：“我們有了一個幾十年一遇的機會，將科學、醫學、工業和政府領域最傑出的人才聚集在一起，終結慢性病的流行。”



70歲的小肯尼迪來自民主黨望族肯尼迪家族，去年10月放棄民主黨初選，以獨立人士身份參加總統選舉。今年8月，他決定退選，轉而支持特朗普，並表示將與特朗普合作，“讓美國再次健康”。特朗普投桃報李，明確表示將讓小肯尼迪在公衛領域發揮重要作用。美媒表示，小肯尼迪將在參議院遭遇一場艱難的提名確認戰，但如果他成功上位，將接管一個年度預算超過1.7萬億美元、擁有8萬多名員工和13個業務部門的龐大機構，包括疾病控制與預防中心（CDC）、食品藥物管理局（FDA）和國立衛生研究院（NIH）。



或推翻FDA藥物審批決定



小肯尼迪在今年8月的退選演講中稱，美國三分之二的成年人和兒童有慢性健康問題，約18%的美國青少年患有脂肪肝，四分之一的美國女性在服用抗抑鬱藥物，糖尿病、自閉症等疾病的發病率也大幅上升。他將慢性病氾濫歸咎於超加工食品和殺蟲劑、食品添加劑、藥物等“有毒化學品”，並指責美國監管機構被大型企業所腐蝕。他聲稱，在加工食品行業游說下，美國70%的食品券和學校午餐都是加工食品，幾乎所有農業補貼都流向了作為加工食品原料的作物。



小肯尼迪聲稱，FDA有75%的資金來自大型藥企，這導致昂貴的網紅減肥藥被推薦給兒童。他承諾將對FDA等機構及美國政府資助的科學研究進行全面改革。6日，他表示FDA的營養部門應該被裁撤。美媒指出，小肯尼迪可能會推翻FDA的藥物審批決定。這種決定通常由科學家作出，但FDA局長卡利夫表示，總統或衛生部長可以推翻FDA的全部決定。

