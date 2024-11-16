美國駐華大使伯恩斯：脫鈎對中美都是災難

中評社北京11月16日電／據大公報報導，美國駐華大使伯恩斯當天以視頻形式致辭時表示，中美未來將仍然是激烈競爭的關係，中美之間存在許多“重大分歧”，但美國並不尋求與中國脫鈎。他指出，脫鈎對中美兩大經濟體而言都是災難。中國目前是美國第三大貿易夥伴，美國是中國第一大貿易夥伴，他希望中美之間延續“健康、公平、雙向”的貿易和投資。



中美建交45周年以來，中美關係已經發展成為世界上最重要的雙邊關係。伯恩斯認為，這促使中美必須以負責任的、和平的、有效的方式處理兩國之間的關係和競爭。他表示，展望2025年，美國駐華使團將全力支持即將上任的特朗普政府，並幫助新政府在處理複雜但又至關重要的對華關係方面取得成功。



前美國駐華大使博卡斯在“2024美國大選：中美關係的走向”論壇討論時，對中美關係持樂觀態度。他認為特朗普若是想要在世界舞台上占據一席之地，會尋求與其他國家進行對話，並達成交易。



博卡斯還提到，美國不同黨派之間分歧巨大，雙方都是你一言我一語，很少有文明對話；自己對於如何才能讓雙方互相交流沒有答案，但認為有些事情可能需要觸底反彈，“有時我們需要一場危機來迫使我們共同努力”。



博卡斯建議，讓更多的美國人來中國，認識中國、學習中國，各取所需。“美國人需要自己來感受中國，而不是僅僅依靠報紙、互聯網瞭解中國。”