中巴水務工程合作為巴西民眾用水保駕護航

中評社北京11月16日電／據新華社報導，從巴西聖保羅市中心驅車兩小時到達聖保羅州大瓦爾任－保利斯塔市，沿途密集的居民區逐漸變得稀疏，在一片林間草地上，一座乾淨的現代化園區赫然在目。



這座園區是巴西聖諾倫索供水項目，由中國能建投資運營，並與聖保羅州基礎衛生公司合作實施，項目設計日供水能力41萬噸，可滿足該地區7個城市近200萬居民的清潔用水需求。



據項目公司總經理助理李琪介紹，項目自來水廠的水處理過程全部實現全自動，工人可在屏幕前檢測各個環節運行狀態。專項巡檢外，當出現異常提醒時，工人會再定點檢查。



取水、混凝、沉澱、過濾、消毒，園區內每個水處理環節清晰展現了河水變清再到供給千家萬戶的全過程。項目公司總經理馬塞洛·因達梅告訴記者，聖諾倫索供水項目2014年開始施工，歷時4年完成建設工程。“2014年聖保羅州經歷了有史以來最嚴重的乾旱危機之一，這個項目無疑提高了聖保羅大都市區的用水安全性。”



自2018年7月正式投入商業運營以來，聖諾倫索供水項目已為聖保羅州提供清潔用水累計近7億噸，創造就業崗位數千個。項目還與聖保羅州其他供水項目和管網直接相連，間接使該地區近2000萬居民受益。



加布裡埃爾·內格朗是項目自來水廠的一名工程師，在這個項目工作了6年多時間。內格朗說：“我的工作是機電日常維護，每天都在學習水處理和設備維護等方面的技術。同時，通過中國同事，我們還能瞭解一些關於中國的知識，對在這裡工作的人來說，巴西和中國兩國的文化交流也非常重要。”



據瞭解，項目建設前，當地面臨可用水資源減少、用水壓力增大、基礎設施老化等難題，水處理和供應能力難以滿足生產生活需求。內格朗說，如今即使在乾旱季節，當地居民也能在家中得到充足供水。



記者走進當地一戶人家，女主人正在清洗餐盤準備午飯，她和丈夫丹尼爾·羅德里格斯已在這個社區居住30餘年。“以前我們經常面臨水壓不足和缺水的問題，自從聖諾倫索供水項目建成後，這些問題不復存在，水質也變好了。”羅德里格斯說。



他告訴記者，水廠給附近有就業意願的居民提供了技能培訓，被雇用的居民不再需要開車兩三個小時到聖保羅市區工作了，從這裡騎車10分鐘就能到工作地點，居民生活質量因此得到很大改善。



項目公司總經理因達梅對記者說：“近年來，中國企業在巴西投資不斷增長，巴西需要這些投資。今年是巴中建交50周年，期待兩國企業深化合作，不斷取得新的成果。”