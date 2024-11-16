为续写“亚太奇迹”贡献中国力量

6月27日，岸邊集裝箱起重機和軌道吊運抵秘魯錢凱港。（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／据新华社报道，11月的秘鲁首都利马，草木葱茏、气候宜人。亚太经合组织第三十一次领导人非正式会议即将在这座历史名城举行，中国国家主席习近平应邀出席。围绕“赋能、包容、增长”这一主题，会议将进行深入探讨，共同擘画亚太地区包容增长、合作发展新蓝图。



当前，世界经济增长乏力，亚太区域经济合作面临新挑战。亚太经合组织是亚太地区重要经济合作平台。习近平主席将在此次会议上发表重要讲话，介绍中国深化改革开放重要举措，阐述中国对推进亚太合作的政策主张。各方高度期待中方理念主张进一步推进亚太合作，为世界经济发展增添新动力，为全球治理注入新能量。



发展是亚太地区永恒的主题。中国的发展受益于亚太，也用自身发展回馈亚太、造福亚太。多年来，中国致力于加強亚太地区全方位互联互通建设，有序推动硬件联接、软件对接、人员往来，推动共建“一带一路”倡议同各方发展战略对接，为亚太经济增长开拓动力源泉，提升发展能力，契合各成员共同利益和长远发展需要。



从中老铁路到雅万高铁，再到正在建设中的中泰铁路、马来西亚东海岸铁路，在中国与区域国家倾力合作下，泛亚铁路网宏伟蓝图取得新进展，区域合作新动能逐渐释放。印尼交通部长布迪·卡里亚·苏马迪表示，中国不仅带来先进的高铁技术，还对本地技术人员倾囊相授，雅万高铁的成功运营显著提升了印尼在全球尤其在东南亚地区的竞争力。



在秘鲁，钱凯港项目在中拉之间打通陆海新通道，为当地民众开启发展繁荣之路。秘鲁人民行动黨国会议员玛利亚·德尔卡门·阿尔瓦表示，中国企业投资开发的钱凯港是共建“一带一路”的典范，将推动南太平洋地区的物流和贸易发展，促进秘鲁及周边国家经济增长。



绿色是亚太可持续增长的必然要求。加快推动绿色低碳转型，是建设清洁美丽亚太的应有之义。中国在加速自身绿色转型的同时，与亚太成员积极开展合作，为共同应对气候变化和实现能源转型提供了強有力的引领和支持。新加坡裕廊岛储能项目採用中国最新的数智化储能产品，具有单机容量大、功率密度高、集成度高等多重优势；泰国诗琳通大坝综合浮体光伏项目投运后每年可减少二氧化碳排放4.7万吨；越南嘉莱300兆瓦风电项目建成后预计年发电量达9亿千瓦时；中国新能源汽车远销亚太各地，成为绿色出行新风尚……

