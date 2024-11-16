藍白合推黃國昌參選新竹市長？朱立倫：謠言

中評社台北11月16日電／國民黨主席朱立倫16日上午到新竹市出席國民黨130周年黨慶活動，外傳2026新竹市長選舉，藍白可能合作力推民眾黨“立委”黃國昌參選，對此，朱立倫表示，地方選舉還有2年多，此事純屬謠言，從來沒有討論此議題，現階段力拼在“立院”推動重要法案、預算審查。



中時新聞網報導，朱立倫說，他上禮拜看到新聞，此事純屬謠言，從來沒有討論此議題，也從未提過任何人名，現階段力拼在“立院”推動重要法案、預算審查，藍白在“立法院”的合作是根據民眾期待、民生需要，所有法案推動、預算審查等都是站在民意一方，他也說地方選舉還有2年多，大家都在深耕基層努力打拼。



國民黨新竹市黨部16日上午在新竹市風采宴會館舉行130周年黨慶，包括國民黨新竹市黨部李縉穎、副議長余邦彥及多位黨籍議員、里長皆出席，並由朱立倫頒發資深黨員榮譽狀、副主委及市委員派任書。



朱立倫致詞時表示，130年前1894年1月24號“國父”在檀香山創立了新中會，開啟了我們中國國民黨的基礎，也創建了“中華民國”，儘管被民進黨抄家、清算、鬥爭都不怕，雖然沒有黨產，但最大資產就是黨員的支持。



朱立倫說，國民黨目前有15個執政縣市，雖然新竹市目前不是國民黨執政，但有決心未來一定可以獲得新竹市民更大肯定。同樣，在“立法院”是最大黨團，“立委”們全力打拼，從來沒有忘記初心，只要對“中華民國”好、對民眾好的法案預算，一定全力支持、全力通過。



可是，如果任何浪費公帑、貪污舞弊，造成民脂民膏浪費，我們一定要全力阻擋，就像“立法院”最近在討論的財政收支劃分法，在座一定都有感覺新竹市創稅這麼多，台灣科技產業都在辛苦，稅收都被“中央”拿走了。

