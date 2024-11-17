中評現場：南京大學舉辦兩岸關係研討會

南京大學2024年兩岸關係學術研討會11月16日在江蘇南京舉行（中評社 馬一鳴攝） 中評社南京11月17日電（助理記者 馬一鳴）11月16日，南京大學2024年兩岸關係學術研討會在江蘇南京舉行。在此次學術研討會中，近120位兩岸學者圍繞近期兩岸關係的熱點議題進行了深入的探討。



南京大學黨委常委、組織部部長、統戰部部長焦瑞華在致辭時指出，海峽的距離阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情，制度的不同也改變不了兩岸同屬於一個國家、一個民族的客觀事實，外部的干涉也阻擋不了團圓的歷史大勢。她表示，長期以來，南大與台灣各高校科研機構淵源深厚，聯繫密切，在對台的科教合作與文化交流當中發揮著特殊的橋梁和紐帶的作用，並期待以此次研討會為契機，進一步深化與海峽兩岸專家學者的交流合作，為兩岸關係的和平發展，為早日實現祖國統一做出新的更大的貢獻。



江蘇省台辦副主任孫繼兵表示，當下研究兩岸關係，要圍繞為祖國的和平統一，為兩岸關係的和平發展、融合發展去貢獻出專家學者的智慧。“期待兩岸專家學者為出台各領域的交流合作多提寶貴的意見和建議，共同促進兩岸關係繼續向前發展，為強國建設、民族復興做出貢獻。”他說。



江蘇省政協黨組成員、副主席，江蘇省海峽兩岸關係研究會會長姚曉東指出，當前兩岸關係依然嚴峻複雜，與此同時，近期備受全球矚目的美國大選正式落下帷幕，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普重新上台，將對全球政治經濟秩序帶來巨大衝擊，也會給兩岸關係發展帶來新的變數。他強調，台灣問題是中國的內政，但也須承認推動兩岸關係和平發展、推進祖國社會主義進程需要良好的外部環境。

