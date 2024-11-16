美知名學者高度評價中國能源轉型成就

中評社北京11月16日電／據新華社報導，《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會（COP29）正在阿塞拜疆首都巴庫舉行。聯合國可持續發展解決方案網絡負責人、美國哥倫比亞大學教授傑弗裡·薩克斯15日接受新華社採訪時說，中國已成為能源轉型領域的重要引領者，在應對全球氣候變化方面的作用不可或缺。



薩克斯當天應邀出席全球能源互聯網發展合作組織主辦的“推進新能源可靠替代，加快全球氣候行動”主題活動、COP29中國角“‘一帶一路’應對氣候變化南南合作與綠色對外開放案例與實踐”主題邊會等多場中方組織的活動，高度評價中國在綠色低碳高質量發展領域的成就和貢獻。



薩克斯說，通過艱苦而漫長的努力，“中國成功建立了非凡的能源轉型生態系統”。在應對全球氣候變化方面，中國的作用不可或缺。



“中國正在快速推進能源轉型，增加太陽能等綠色能源產能，這對中國綠色發展非常重要。”薩克斯說，“與此同時，中國的生產能力使世界其他國家的能源轉型成為可能，中國對外出口先進的綠色能源技術，促進其他國家實現低碳發展。”



薩克斯建議，世界各國應在可再生能源領域建立良好的全球夥伴關係，而共建“一帶一路”倡議就是一種建立並深化夥伴關係的方式，該倡議已經通過實踐證明了自身生命力。