土耳其積極推動能源轉型　中土推進能源合作

中評社北京11月16日電／據海外網報導，近日，土耳其能源和自然資源部公布《2035年能源轉型可再生能源戰略》，計劃在2035年實現120吉瓦的風能和太陽能裝機容量。該部門在2025年預算提案中還提出到2025年年底，土耳其太陽能累計裝機容量達到22.6吉瓦、風電達到14.8吉瓦、水電32.4吉瓦、地熱4.9吉瓦，使可再生能源在電力生產中的占比提升至47.8%。



近年來，土耳其積極推動可再生能源發展，提高其在電力生產中的占比，助力保障能源安全和可持續發展。根據國際可再生能源署公布的數據，截至2023年年底，土耳其可再生能源總裝機容量為58吉瓦，位列全球第十一位。可再生能源在其電力生產中的占比預計到2024年年底約為45%，略高於2023年的42.7%。目前，土耳其風能和太陽能裝機容量約為30吉瓦，要實現10年內翻兩番的目標，土耳其需每年至少增加7.5—8吉瓦的風能和太陽能裝機容量，需要近800億美元投資。



近年來，土耳其政府不斷增加可再生能源裝機容量，推進能源結構轉型。2021年10月，土耳其批准《巴黎氣候協定》，承諾在2053年實現淨零排放。2023年，土耳其能源和自然資源部公布了“土耳其能源計劃”，計劃將全國發電裝機容量從2020年的95.9吉瓦增加至2035年的189.7吉瓦，其中74.3%的新增裝機容量為可再生能源。



除可再生能源外，土耳其還大力發展核電等清潔能源以改善能源結構，並逐步減少對天然氣的依賴。土耳其是歐洲第四大天然氣市場，天然氣消費量超過500億立方米，其中絕大部分依賴進口。



土耳其首座核電站阿庫尤核電站位於土耳其南部梅爾辛省，其第一座反應堆將於2025年投入運營，預計2028年全面投入運營，屆時該核電站年發電量將達350億千瓦時，可滿足土耳其10%的電力需求，每年可減少3000萬噸碳排放量。未來，土耳其計劃再建3座核電站。



近年來，中國和土耳其不斷推進能源合作。2022年，中資企業在土直接投資額最大的項目阿達納地區胡努特魯電廠投入運營，項目採用“煙塔合一”二次循環冷卻方案，使煙氣排放濃度降低到歐盟標準以下。截至2023年年底，該電廠新增光伏發電46兆瓦，成為土耳其最大的混合電站項目。今年2月，哈爾濱電氣國際工程有限公司與土耳其進步能源公司在安卡拉舉行簽約儀式，合作共建土耳其首個吉瓦級儲能項目。項目預計總投資約4億美元，計劃於2025年1月在泰基爾達地區開工建設，2027年正式投產。該項目建成後電站儲能系統功率可達250兆瓦，最大儲量達到1吉瓦，將填補土耳其吉瓦級儲能電站領域的空白，助力土耳其實現零排放目標。