“西藏交響音樂作品展演”在北京音樂廳上演

中評社北京11月16日電／據人民網報導，11月13日，“西藏交響音樂作品展演”作為國家藝術基金2024年度傳播交流推廣資助項目在北京音樂廳上演。



本場音樂會作為國家藝術基金2024年度傳播交流推廣資助項目演出，也是中國交響樂團助力西藏音樂發展的援藏項目之一，西藏指揮家邊巴攜手中國交響樂團常任指揮景煥執棒，中國交響樂團和西藏自治區歌舞團交響樂團聯合演出，為首都觀眾呈現了多位傑出作曲家及其代表作品，展現西藏豐富多彩的音樂文化。



音樂會在《西藏優秀管弦樂作品集》出版項目成果的基礎上再次精心編排、優選曲目，並將新加入兩首優秀歌曲作品，集中展示西藏在高質量蓬勃發展過程中湧現的優秀交響樂成果。音樂會還將巧妙融入西藏民族特色樂器，全方位展現西藏音樂的獨特魅力。



音樂會匯聚了眾多名家名作，作品涵蓋了傳統的西藏民間音樂、紅色音樂以及現代創作的交響樂曲等，作品內容既保留了西藏音樂的獨特風格，也融入了現代音樂的元素，展現了西藏音樂的多元性和創新性。



演職人員採用獨奏、合奏、協奏等多種演奏形式，加入了西藏傳統樂器的演奏，如扎念、嗶旺等，充分展示了交響樂的豐富表現力，如交響樂《西藏組曲——獻給我的第二故鄉》作品蘊含著羅念一同志對偉大的祖國，對美麗的西藏深深的熱愛。著名作曲家格桑達傑的



《西藏風情》以及扎西次旺的《夏爾巴舞曲》等也將在音樂會上演，展現西藏風土民情。女生獨唱《雪山 我生長的地方》將由次仁央宗傾情演繹，而《囊瑪》《節日圓舞曲》《故鄉情》《豐收之夜》等作品各具特色。



“希望通過此次進京展演讓更多的首都觀眾欣賞到西藏音樂的魅力和創新的展現形式，體會來自高原的純淨旋律所表達的真摯情感與歷史記憶，領略傳統與現代交織的藝術之美。”主辦方相關負責人表示。