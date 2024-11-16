天津：美育“浸”校園　潤澤學子心

中評社北京11月16日電／據人民網報導，為進一步加強學校美育工作，天津市教委立足本市實際，研究制定並印發《天津市全面實施學校美育浸潤行動路線圖》，於近期在全市各學段學校全面實施。



“該路線圖繼續把學習藝術類課程和參與學校藝術實踐活動情況，納入中小學生學業要求。未來，還將全面實施中小學生藝術素質測評，將藝術測評結果納入初、高中學生綜合素質評價。不僅如此，高校也要落實本科學生修滿公共藝術課程至少2個學分的基本要求，強化對學生審美素養和創新意識的評價。”天津市教委相關負責人表示，要持之以恒將美育浸潤深度融入學校美育日常工作和人才培養全過程，做到美育浸潤的常態化，避免以文件落實文件或停留在口頭上。



作為美育的重要載體，如何把藝術課程開足上好，需要學校持續探索、不斷改進。



天津市河西區平山道小學以“浸潤”作為美育工作的目標和路徑，踐行“仁和美育正中央”的理念，把美育理念融入主題教學，在具體環境與活動中開展美育實踐。



“在勞動節、兒童節等節日，我們鼓勵學生積極展示藝術才能，用一個個作品創造美，用一首首歌曲表達美；在學校舉辦的‘仁和講畫’、‘仁和書法’等藝術實踐活動中，讓學生沉浸式體驗‘一撇一捺’中的古韵墨香，在一幅幅筆墨丹青中放飛對美的想象。”平山道小學副校長趙程告訴記者，“美不是教出來的，而是在藝術之中‘浸潤’出來的，孩子們在一次次藝術實踐中，找到了自己的興趣，學會了在學習、生活的方方面面認識美、愛好美、創造美。我想，這就是美育的意義和價值。”



美育育人，不止於課堂。《天津市全面實施學校美育浸潤行動路線圖》提出，充分發揮校外活動場所在推進學校美育工作中的重要作用，鼓勵學校與公共文化藝術場館、文藝院團合作開設美育課程，拓寬學生文化藝術交流與美育實踐平台。



天津海運職業學院與天津曾氏華服文化有限公司聯合成立的“美育研習基地”於日前揭牌，雙方將共同策劃開設美育課程，並舉辦“非遺進校園”活動，讓學生感受中華優秀傳統文化魅力，傳承中華文化基因。



“助力學生樹立文化自信，學校藝術課要用好本土的文化資源。曾氏華服手工精細製作技藝是天津市市級非物質文化遺產項目，曾氏津派盤扣技藝是河東區區級非物質文化遺產項目。”天津海運職業學院副院長王明春介紹，此次共建“美育研習基地”，學院將與曾氏華服傳習館在志願服務、實踐教學、展覽展示等方面開展深度合作，傳習館也將為學院提供穩定、優質的美育實踐場所。



“未來，學院將持續開展好‘美育浸潤行動’，完善美育課程與其他課程協同推進的美育課程體系，充分發揮各類課程的美育效能。同時，不斷提升教師的美育素養，善用社會資源，將學生的美育實踐搬到社會大課堂，提升學院美育工作的廣度、效度、深度和參與度。”王明春說。