伊朗最高領袖顧問到訪黎巴嫩

中評社北京11月16日電／據新華社報導，伊朗最高領袖哈梅內伊的顧問阿里·拉里賈尼15日訪問黎巴嫩，與黎總理納吉布·米卡提、國民議會議長納比·貝裡會談。拉里賈尼表示，他此行意在表達伊方對黎方的支持。



拉里賈尼在15日舉行的記者會上說，他此次到訪黎巴嫩，主要目的是向黎巴嫩政府和人民表達支持。被問及美國方面所提黎以停火草案時，拉里賈尼說，伊朗不尋求阻撓任何停火努力，而是希望問題得到解決，“無論情況如何，我們都支持黎巴嫩”。



據黎方消息人士說法，此前一天，美國駐黎大使莉薩·約翰遜向貝裡提交一份停火協議草案。該草案基於聯合國安全理事會1701號決議，涉及13點內容，包括以色列與黎巴嫩真主黨臨時停火60天，其間黎政府軍部署至黎南部邊境。黎真主黨已獲知該草案內容，將在研究後向貝裡說明看法。另據法新社報導，黎方官員稱以色列尚未就美方所提草案作出回應。



黎真主黨和以色列於2006年7月爆發大規模交火，安理會同年8月通過1701號決議，要求黎以雙方停止衝突。以色列指責真主黨在1701號決議通過後繼續在黎南部邊境保留武裝，黎巴嫩方面則指責以色列戰機侵犯黎領空，同樣違反1701號決議。



黎總理辦公室15日發表聲明說，米卡提在與拉里賈尼會談時表示，黎方希望衝突結束，1701號決議得到執行。拉里賈尼說，伊朗支持黎巴嫩政府的一切決定，尤其是涉及1701號決議。



據《華盛頓郵報》先前報導，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡試圖優先在黎巴嫩達成停火，目的是給美國共和黨政府在上任伊始送上一份“外交大禮”。以色列能源部長、以安全內閣成員埃利·科亨14日說，以色列比本輪衝突開始後的任何時候都更接近於達成一份停火協議。



以色列15日繼續對黎巴嫩首都貝魯特南郊等地發動襲擊。據黎巴嫩衛生部門數據，自去年10月以來，黎以衝突已導致黎方超過3400人死亡。以方數據顯示，真主黨在以色列北部、以色列占領的戈蘭高地和黎巴嫩南部共造成約100名以方士兵和平民死亡。