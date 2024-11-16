中國海警允許對坐灘仁愛礁軍艦運補

中評社北京11月16日電／據大公報報導，中國海警局新聞發言人劉德軍15日就菲向非法“坐灘”仁愛礁軍艦運補發表談話。劉德軍表示，11月14日，經中方允許，菲律賓派1艘民船對其非法“坐灘”仁愛礁軍艦運送生活物資，中國海警對菲船只詢問確認並全程監管。



劉德軍在談話中表示，希望菲方信守承諾，同中方相向而行，共同管控好海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域開展維權執法活動。



此間軍事評論員指出，儘管菲方頻繁挑釁滋事，妄圖在南海侵犯中國主權和領土完整。但中國還是出於人道主義，允許菲律賓民船向非法“坐灘”仁愛礁軍艦運補，更加凸顯了中國政府信守承諾、堅定維護南海局勢和平穩定的大國風範。中國政府在南海問題上剛柔並濟，具有大國智慧。“但是，在主權問題上，中國政府絕不會有任何退讓。”



有媒體報導，菲律賓海軍發言人稱，菲與美和其他西方國家頻繁舉行聯合軍演，有助於遏制中國在南海的“侵略性行動”。菲出台所謂“海洋區域法”和“群島通道法”，聲稱致力於“基於規則的國際秩序”。



國防部促菲回到對話協商正軌



對此，國防部新聞發言人張曉剛表示，菲方勾連域外國家在南海頻繁搞軍演，興風作浪、挑動對抗，破壞南海和平穩定，損害地區人民利益福祉。菲方還妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益，嚴重損害其他國家的正常航運航行權利，中方對此堅決反對。



張曉剛強調，亞太地區歡迎和平發展的同路人，而不是麻煩衝突的製造者。我們要求菲方立即停止散播虛假敘事，停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動，回到對話協商解決爭議的正確軌道上來。中國軍隊堅決維護領土主權和海洋權益，採取有力措施反制侵權挑釁，堅定維護南海地區和平穩定。