政策“組合拳”顯效　內地經濟穩中有進

中評社北京11月16日電／據大公報報導，隨著存量政策和增量政策協同發力，政策“組合拳”成效逐步顯現。國務院新聞辦公室15日在北京舉行新聞發布會，介紹2024年10月份國民經濟運行情況。國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司負責人付凌輝表示，10月份國民經濟運行穩中有進，主要經濟指標回升明顯。消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升。



國家統計局15日公布數據顯示，10月，社會消費品零售總額45396億元（人民幣，下同），同比增長4.8%；全國服務業生產指數同比增長6.3%，比上月加快1.2個百分點，這也是今年以來服務業生產指數的最高增速。此外，消費者信心指數比上月回升1.2個百分點，為連續6個月回落之後的首次回升。



付凌輝評價指出，從10月份主要指標來看，經濟主要表現為“三個回升、兩個穩定、一個提振”。“三個回升”指市場銷售、服務業和進出口明顯回升。從市場銷售看，受消費品以舊換新政策帶動，10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點，其中商品零售額同比增長5%，增速比上月加快1.7個百分點。



製造業升級發展態勢明顯



從服務業看，10月份服務業生產指數同比增長6.3%，增速比上月加快1.2個百分點，連續兩個月加快，這也是今年以來服務業生產指數的最高增速。其中在增量政策帶動下，金融業、房地產業、批發和零售業生產指數都出現了明顯回升，批發和零售業回升的幅度為2個百分點，金融業和房地產業回升幅度超過和達到3個百分點。進出口方面，10月份，貨物進出口總額37007億元，同比增長4.6%，比上月加快3.9個百分點。其中，出口21899億元，增長11.2%。



付凌輝續指，“兩個穩定”是工業和投資穩定增長，以及就業和物價保持穩定。從工業看，在大規模的設備更新以及產業升級發展等因素驅動下，10月份規模以上工業增加值同比增長5.3%，其中製造業升級發展態勢明顯，10月份高技術製造業增加值同比增長9.4%，明顯快於全部規模以上工業的增長。從就業來看，10月份全國城鎮調查失業率5%，比上個月回落0.1個百分點，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.7%，明顯低於全國城鎮調查失業率水平。

