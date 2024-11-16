針對造假亂象　內地有機行業定《公約》

中評社北京11月16日電／據大公報報導，針對內地市場有機食品造假亂象，11月15日，在國際有機農業亞洲聯盟（IFOAM ASIA）顧問委員會主席周澤江現場主持下，由南京普朗克有機農場、南京藍莓山有機農場、北京愛科賽爾有機認證、上海專家協會有機專委會等有機界企業與人士在南京發起《有機行業誠信自律公約》，內地30餘家企業與機構積極響應，並共同發表《有機從業者的宣言》。



“在有機農業領域，假冒偽劣可能會摧毀真正的有機農業。”南京普朗克有機農場CEO宋寧說，聯合有機從業者發起公約，旨在加強行業自律，維護有機產品的真實性與品質，提升有機產品的公信力。



據介紹，內地有機產業處於快速發展階段，2023年內地有機產品銷售額首次突破1000億元人民幣，有機標誌發放數量首次達50億枚。近年，市場上普通農產品傍名牌、買證書、蹭“有機”等亂象叢生。有機產品在生產、認證和銷售端頻頻出現不規範行為，甚至造假。有機證書花錢就能辦、產品檢測環節存在漏洞、偽有機擠壓真有機等屢禁不止。



《公約》要求，不使用任何化學農藥、化肥、除草劑、人工激素等人工合成的化學投入品和化學添加劑，無論其是否為抽檢項目；不使用轉基因技術，不使用轉基因產品，包括轉基因種子；有機投入品企業需確保原料來源合法合規，加工過程穩定，產品可靠；確保生產的有機產品通過有資質的相關機構的認證，並持續符合有機產品標準；規範使用有機標識，不偽造、不擴大、不冒用；不虛假申報生產面積、單產和總產量，確保銷售量不超過生產產量，不超過認證產量；不違規編造任何虛假材料。



“簽署人必須嚴格履行公約，違約將面臨極大名譽與法律風險。”宋寧表示。