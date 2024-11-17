中評關注：吉隆坡舉辦關於華人論壇

海外華人與RCEP的關係國際學術研討會召開 中評社吉隆玻11月17日電（記者 喬淳）香港亞太二十一學會、馬來西亞新紀元大學學院、南洋大學校友學術會、中評智庫基金會合作舉辦的《海外華人與RCEP的關係國際學術研討會》昨日在吉隆坡開幕。RCEP即為《區域全面經濟夥伴關係協定》。



來自香港、台灣、中國大陸和馬來西亞、新加坡、日本的專家學者，從各自的專業角度圍繞會議主題進行演講與交流。新紀元大學學院校長莫順宗教授、香港亞太二十一學會副會長何亮亮，和北京大學客座教授、炎黃國際文化協會會長、香港亜太二十一學榮譽會長林祥雄教授分別在開幕式上致辭。



著名畫家林祥雄教授表示，正在構築的“人類21世紀生命共同體”，更急需東方文明的輸液。用華夏文明的浩然正氣、文明血液，防禦、抗禦並驅逐文明衝突的野蠻基因。北宋大家張載的名言，即：“為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平”。這便是華夏文明的理念與核心價值，更是文明的堅守信念與使命。



香港亞大二十一學會前會長、香港中文大學管理系前講座教授、嶺南大學前副校長饒美蛟以《剖析南洋大學的消逝與海外華人對RCEP的貢獻》和新紀元大學學院校長莫順宗教授以《一盤散沙？——海外華人經濟文教關係網絡與RCEP》作為主講者進行演講。



第一節討論《華人經貿的傳承與發展》由新紀元大學學院中文系主任、鄭良樹漢學研究中心主任黃薇詩博士主持，新加坡國立大學東亞研究所高級研究員餘虹博士以《區域全面經濟夥伴關係協定與新中經濟關係發展》，馬來亞大學中國研究中心所長饒兆斌副教授以《ACFTA3.0，RCEP，CPTPP：中國加入亞太經貿協議的戰略意涵》，上海財經大學人文學院經濟社會學系研究員、“性別文化研究中心”副主任陸緋雲副教授以《超越國家的族群認同：海外華人的社會資本網路對東南亞經濟發展的作用與貢獻》、中評智庫基金會副秘書長、中國評論通訊社副社長、香港亜太二十一學會理事王平以《宗法宗族觀念與傳承：華人企業的靈與肉》為題，分別作了專題演講。演講之後回答了現場觀眾的提問。

