新一批空間科學實驗物資隨天舟八號上行

中評社北京11月16日電／中國科學院空間應用工程與技術中心消息，新一批空間科學實驗物資15日隨天舟八號貨運飛船成功上行。這批物資總重量約458公斤，包括實驗載荷、實驗單元及樣品、實驗耗材、備品備件等，涉及36項空間科學實驗。



據介紹，這36項空間科學實驗涵蓋空間生命科學與生物技術、空間材料科學、微重力流體物理與燃燒、空間應用新技術試驗等領域。



其中，在空間生命科學與生物技術領域，中國將首次在空間站開展亞磁-微重力環境對果蠅基因、行為和生存繁衍的影響研究，並開展人多能幹細胞3D生長和發育潛能、哺乳動物胚胎著床後發育等研究。



“通過這些項目，研究微重力、空間輻射等空間環境在生命活動中的作用，有望為人類健康及未來長期太空生存等提供理論支撐、開展技術探索。”中國科學院空間應用工程與技術中心研究員劉偉說。



通過空間材料科學、微重力流體物理與燃燒、空間應用新技術試驗等領域的一系列科學實驗，有望支撐新型航天器元器件與組件的研發，推動高性能太陽電池防護材料、月球基地建設材料的空間應用，推動空間流體管理等航天技術的創新發展。



據介紹，自天和核心艙成功發射以來，載人航天工程空間應用系統已在軌開展了百餘項科學實驗和應用試驗，階段性研究成果持續產出。