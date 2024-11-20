應強：影視戲劇合作是兩岸文化融合重要途徑

論壇現場（中評社圖片） 中評社北京11月20日電（實習記者 李婷萱）北京影視研修學院表演藝術學院院長應強日前在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，在當今全球化的時代背景下，加強兩岸民族文化的傳承與融合，對於增進兩岸同胞的相互理解和認同，推動兩岸關係的和平發展，具有不可忽視的重要作用。



應強表示，在當今全球化的時代背景下，加強影視和戲劇產業的合作與交流對於促進兩岸民族文化傳承與融合具有重要意義。影視和戲劇作為文化傳播的重要載體，能夠以生動形象的方式展現兩岸的文化特色和共同價值，增進兩岸民眾的相互瞭解和文化認同。



應強指出，兩岸應加強影視製作方面的合作。通過共同投資、聯合製作影視作品，整合兩岸的資源優勢，打造具有兩岸特色的優秀作品。例如，可以選取兩岸共同 關注的題材，如歷史文化、民俗風情等，以展現兩岸文化的深厚底蘊和獨特魅力。同時，在製作過程中，應充分發揮兩岸影視人才的專業優勢，共同提升作品的質量和藝術水平。



應強表示，戲劇領域的交流合作也不容忽視。兩岸可以舉辦各類戲劇節、戲劇研 討會等活動，為兩岸戲劇人提供交流與合作的平台。通過這些活動，兩岸戲劇人 可以分享各自的創作經驗和表演技巧，探討戲劇藝術的發展趨勢，推動兩岸戲劇 藝術的創新與發展。

