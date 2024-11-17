張家獻：用優質影視劇破除負面“信息繭房”

論壇現場（中評社圖片） 中評社北京11月17日電（實習記者 李婷萱）財團法人國學文化藝術基金會董事長張家獻日前在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，影視劇具有巨大的傳播力，應用優質的影視劇破除“信息繭房”，讓台青有正向思考，增進認同。



張家獻指出，綠色執政下長期以政論節目批判大陸，而年輕朋友對於政治無感，近年來台灣文化部門開始補助拍攝影劇，例如《聽海湧》、《零日攻擊》等電視劇，借用虛構的故事顛倒歷史，可說是“綠色軍教片”。



張家獻表示，台灣的文化部門主管影視產業，在蔡執政時期成立的文化內容策進院宗旨是提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展。實質而言就是開始以意識形態捆綁了影視產業發展，用文化補助之名義主導影劇拍攝的內容，由於台灣的影視行業無法達到商業產值，為了生存無論是電視劇、電影及影集等等，為了取得文化補助金，往往劇情導向，就得符合綠色執政的意識形態。



張家獻表示，影劇最能觸動人心，1980年代台劇“星星知我心”這個充滿愛的故事，在大陸上映後瞭解到台灣早期的生活辛苦，底層人們討生活的辛酸，激起向上的夢想，還有“八千里路雲和月”感染了台灣老兵對祖國大陸的思鄉情節，也帶動了第一波台商西進……諸如此類的題材，可借由台商西進大陸奮鬥的心路歷程，以台灣人的視角，用台灣演員講述政府協助台青發展給予優惠政策，讓小台商脫貧致富，相信會給台灣同胞，特別是青年朋友，帶來新的認知與啟廸。

