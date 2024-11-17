黃清賢：以中華文化力量推進兩岸關係發展

黃清賢（中評社 海涵攝） 中評社北京11月17日電（記者 海涵）南開大學台灣政治研究中心主任，南開大學周恩來政府管理學院教授、博導，中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢日前在第十屆中華文化論壇上發表觀點稱，可以透過中華文化傳承發展的力量，讓推進兩岸關係更具可操作性，讓全世界看到中國人經由文化相互認同，展現解決兩岸問題的智慧。



黃清賢指出，中華文化具有很多重要元素，比如天下為公、天下大同的社會理想，民為邦本、為政以德的治理思想，九州共貫、多元一體的大一統傳統，執兩用中、守中致和的思維方法，講信修睦、親仁善鄰的交往之道等，共同塑造出中華文化的突出特性。他認為，中華文化具有突出的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。



黃清賢說，大陸文化是在中華文化的發源地持續發展，台灣文化則是在中華文化的基礎上開拓發展，所以大陸文化與台灣文化具有一脈相承、綿延不斷、自我發展的連續性；同時，大陸文化與台灣文化革故鼎新、輝光日新，以“苟日新，日日新，又日新”精神，不斷創造自己的物質文化、精神文化，發揮創新性。



他指出，大陸文化與台灣文化更是具有統一性，多元一體、團結集中，決定中華民族各民族文化融為一體，即使遭遇重大挫折也牢固凝聚，決定了國土不可分、國家不可亂、民族不可散、文化不可斷的共同信念。大陸文化與台灣文化也具有突出的包容性，多元文化匯聚成共同文化，化解衝突、凝聚共識，決定了兩岸的中華文化對世界文化兼收並蓄的開放胸懷。

