蘇丹武裝部隊稱打死80多名快速支援部隊人員

中評社北京11月16日電／蘇丹武裝部隊16日宣佈擊退蘇丹快速支援部隊對該國西部北達爾富爾州首府法希爾的進攻，打死80多名快速支援部隊人員。



新華社報導，蘇丹武裝部隊發表聲明說，蘇丹快速支援部隊15日從多個方向對法希爾郊區發動大規模進攻，于當日被蘇丹武裝部隊聯合地方武裝，借助戰機轟炸和炮擊擊退。蘇丹武裝部隊在交火中打死80多名快速支援部隊人員，打傷150多人，並摧毀對方6輛作戰車輛。



另據蘇丹民間機構“蘇丹醫生網”同日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊15日襲擊該國中部傑濟拉州南部的圖姆薩村，造成17人死亡、21人失蹤。聲明還說，蘇丹快速支援部隊針對該州村鎮的報復行動仍在繼續，在不到一個月時間裡，其發動的襲擊已造成1300多人喪生。



蘇丹快速支援部隊尚未對這兩起事件作出回應。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。今年5月10日以來，蘇丹武裝部隊聯合地方武裝圍繞北達爾富爾州的控制權與蘇丹快速支援部隊在法希爾展開激烈戰鬥。目前，蘇丹快速支援部隊已控制西部達爾富爾地區除北達爾富爾州以外的其他4個州。持續一年多的武裝衝突已造成約2.48萬人喪生，超過1160萬人流離失所。