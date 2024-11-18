社評：兩岸媒體在新變局下應發揮先行作用

第五屆兩岸媒體人峰會10月31日在北京飯店舉行（來源：中評社資料圖） 中評社香港11月18日電（評論員 林艶）第五屆兩岸媒體人峰會前不久在北京舉行，來自兩岸110餘名媒體負責人、傳媒學者、新聞界代表圍繞“新變局下的兩岸媒體融合發展”主題進行了深入的探討。這是時隔四年後，兩岸媒體人再度聚首。我們認為，面對台海形勢的日趨複雜和傳播形式的深刻變化，兩岸媒體人的責任更加重大，應敢於在這變局中扮演“先行者”的角色。



第一，兩岸交流，媒體先行。作為兩岸關係的參與者、記錄者和推動者，兩岸媒體人一直以來被視為溝通兩岸的重要橋樑。回顧過往，從1987年台灣《自立旺報》記者徐璐、李永得來大陸採訪，到1991年中新社記者郭偉峰和新華社記者范麗青赴台採訪，兩岸新聞界破冰先行，帶來了一篇篇關於對岸的真實報導，結束了兩岸長達數十年的訊息隔閡，強化了兩岸互信，拉近了人心情感，促成了兩岸交流的時代大幕徐徐拉開。正如國台辦宋濤主任在峰會致辭所言，“民心相親在於心靈的相通，源於信息的相通”，歷史清晰表明，媒體在兩岸同胞心靈相通、信息相通中發揮著不可替代的作用，過往前輩率先破冰、相向而行的軼事佳話，理應給今日兩岸媒體人以智慧的啟迪和精神的力量。



當前，兩岸關係再度面臨冰封的困境，官方往來幾近中斷、民眾難以跨海交流，在這樣的背景下，許多民眾無法看清對岸現狀及政策考量，信息鴻溝不斷擴大，民意對立情緒加深，“惡意螺旋”潛滋暗長。嚴峻的形勢和時代的重任，呼喚著兩岸媒體人進一步承擔起聯結兩岸的歷史使命。越是情勢艱難，兩岸媒體人越需要通過客觀、全面的報導，充當好兩岸民眾的“眼睛”和“耳朵”，讓真實的信息穿越海峽，推動雙方的交流，增進彼此的理解，進而縮短彼此的心理距離，打通兩岸民心與民意。

