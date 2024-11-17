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習近平出席亞太經合組織領導人非正式會議
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2024-11-17 10:51:50
（圖源：外交部）
中評社北京11月17日電／據新華社消息，當地時間2024年11月16日上午，亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議在秘魯利馬會議中心舉行。國家主席習近平出席會議並發表題為《共擔時代責任 共促亞太發展》的重要講話。習近平抵達會場時，受到博魯阿爾特總統熱情迎接。
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