習近平同美國總統拜登會晤

當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬會見美國總統拜登。（圖源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社消息，當地時間11月16日下午，國家主席習近平在利馬同美國總統拜登舉行會晤。



習近平指出，過去4年，中美關係雖然歷經跌宕起伏，但也開展了對話和合作，總體實現了穩定。我們指導雙方團隊通過磋商確定了中美關係的一些指導原則，共同推動兩國對話和合作重回正軌，恢復和新建了20多個溝通機制，在外交、安全、經貿、財政、金融、軍隊、禁毒、執法、農業、氣候變化、人文等領域取得了積極成果。



過去4年的經驗值得總結、啟示需要記取，我認為至少有以下幾條。



一是要有正確的戰略認知。“修昔底德陷阱”不是歷史的宿命，“新冷戰”打不得也打不贏，對華遏制不明智、不可取，更不會得逞。



二是要言必信、行必果。人無信不立。中方都是說到做到，但如果美方總是說一套、做一套，對美國的形象很不利，也損害雙方互信。



三是要平等相待。中美兩個大國交往，任何一方都不能按照自己的意願改造對方，也不能從所謂“實力地位”出發壓制對方，更不能為保持本國的領先地位而剝奪對方正當發展權利。



四是不能挑戰紅線、底線。中美是兩個大國，難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。一個中國原則和中美三個聯合公報是雙邊關係的政治基礎，必須恪守。台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方的4條紅線，不容挑戰。這些是中美關係最重要的防護欄和安全網。

