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澤連斯基：特朗普就任後俄烏戰事會更快結束
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2024-11-17 10:11:07
中評社香港11月17日電／烏克蘭總統澤連斯基相信，當特朗普就任美國總統後，俄烏戰事會更快結束。
澤連斯基接受電台訪問時表示，特朗普贏得美國總統大選後，他與對方進行了建設性的電話交流，隨著特朗普再度上台，領導白宮團隊的政策，將會令戰事更快結束。
香港電台報導，澤連斯基未有透露特朗普是否就可能與俄羅斯進行的談判提出任何要求，但表示沒有從特朗普口中聽到與烏克蘭立場相反的信息，烏克蘭亦要竭盡全力，確保透過外交途徑在明年結束戰事。
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