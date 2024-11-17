俄羅斯停向奧地利供應天然氣

奧地利境內的輸氣管道。（圖源：路透社） 中評社北京11月17日電／據大公報轉路透社報導，奧地利石油天然氣公司16日表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）已於當天6時停止向奧地利供應天然氣。奧地利總理內哈默表示，俄方的這一舉動在意料之中，國內天然氣儲備充足，“我們已經準備好應對這種情況，沒有一個家庭會因此受凍”。



奧地利最大的能源供應商OMV表示，已為俄羅斯切斷天然氣供應做好準備，並可通過德國、意大利和荷蘭進口天然氣，供奧地利用戶使用。



奧地利環境部長格威斯勒指責俄羅斯再次“以能源作武器”，又稱奧地利國內的天然氣儲氣設備已裝滿，目前能應付超過一年的用量。



俄羅斯原本通過途經烏克蘭的輸氣管道，向奧地利供應天然氣，相關協議今年年底到期。



烏克蘭早前表明，不會再簽署任何俄羅斯天然氣過境烏克蘭的協議，以免俄羅斯獲取收益，資助對烏克蘭發動戰爭。



自2022年2月俄烏衝突爆發以來，歐盟國家已紛紛降低對俄羅斯天然氣的依賴。在此之前，俄羅斯滿足了歐盟40%的天然氣需求。



最新統計顯示，俄羅斯在2023年經烏克蘭輸出約150億立方米天然氣，約占2018－2019年俄羅斯輸往歐洲天然氣流量峰值的8%。