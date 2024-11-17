俄烏和談方案　特朗普拒透露細節

澤連斯基（左）9月在紐約與特朗普會晤。（圖源：路透社） 中評社北京11月17日電／據大公報轉法新社報導：美國當選總統特朗普本周允諾建立一支“強大軍隊”，並重申要結束俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，但他未進一步說明如何具體運作。



奉行“美國優先”外交政策的特朗普，已表示希望促成俄烏當局和談，並結束中東戰事，但他沒有透露細節。



保守派智庫“美國優先政策研究所”14日在佛州海湖莊園舉辦晚宴，特朗普出席並發表講話。“我們必須重返實施低稅率和擁有強大軍隊的偉大國家。我們要整頓軍隊，我們以前這麼做過，如今我們不得不再次這麼做。我們將努力解決中東問題，也會非常努力解決俄羅斯與烏克蘭的問題。這一切必須停止。”



特朗普早前在競選時曾表示，他當選後能在24小時內結束俄烏衝突。《華爾街日報》本月初爆料指，特朗普團隊內部已經提出一個初步方案，包括烏克蘭承諾至少20年內不加入北約，作為交換，美國將繼續向烏方提供大量武器，以對抗俄羅斯。



根據上述方案，俄烏雙方將設立一個800英里的非軍事區。目前還不清楚由誰來管理這片土地。特朗普一名顧問表示：“我們可以提供訓練等支持，但會讓歐洲人承擔維和職責。我們不會派美軍去維持烏克蘭的和平，也不會為此埋單。讓波蘭人、德國人、英國人和法國人去做吧！”