傳以軍上月空襲伊朗核關鍵設備

德黑蘭郊外的伊朗帕爾欽軍事基地。（圖源：美聯社） 中評社北京11月17日電／據大公報綜合Axios新聞網、半島電視台報導：美媒引述2名以色列官員透露，以軍10月底空襲伊朗帕爾欽軍事基地時，摧毀了伊朗發展核武器所需的關鍵設備“塔勒甘2號”。



報導稱，以軍摧毀的關鍵設備，被用於設計與測試塑膠炸藥，而這種塑膠炸藥必須放置於核武器內含的鈾周圍，啟動引爆。一名以色列官員稱，若伊朗無法恢復該關鍵設備，將難以繼續製造核武器。



美方官員透露，以色列為報復伊朗10月1日的導彈攻擊而策劃空襲，事前已將“塔勒甘2號”列為目標。雖然美國總統拜登敦促以色列總理內塔尼亞胡避免打擊伊朗核設施，以免引發全面戰爭，但“塔勒甘2號”並不在伊朗之前公開的核計劃內容中。



半島電視台披露，伊朗最高領袖哈梅內伊的高級顧問拉里賈尼15日抵達黎巴嫩，與黎看守政府總理米卡提、黎國民議會議長貝裡等高級官員進行會談。拉里賈尼表示，他此次訪黎旨在支持黎巴嫩，並強調伊朗“不想擾亂局勢，而想解決問題”。



美國駐黎巴嫩大使14日向黎國民議會議長貝裡提交了一份停火提案草案。貝裡稱正在考慮美國提出的停火草案，但目前草案文本黎巴嫩“無法接受”。



聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（聯黎部隊）15日發表聲明稱，一枚炮彈當天擊中黎南部聯黎部隊意大利營地，所幸未爆炸。意大利外長塔亞尼就此事向以色列外長薩爾提出抗議。