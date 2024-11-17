“10萬列”中歐班列跑出發展共贏加速度 圖源：新華社 中評社北京11月17日電／據中國青年報報導，11月15日10時20分，隨著X8083次中歐班列（重慶—杜伊斯堡）從重慶團結村站開出，中歐班列累計開行突破10萬列，發送貨物超1100萬標箱、貨值超4200億美元，保持安全穩定暢通運行，標誌著中歐班列高質量發展取得新成效。



古有絲綢之路駝鈴聲聲，今有中歐班列車輪滾滾。千年之前，絡繹不絕的駝鈴商隊支撐起古絲綢之路的繁華盛景；千年之後，隨著一聲聲嘹亮的汽笛鳴響，呼嘯穿梭的中歐班列續寫著亞歐大陸的生機勃勃。2013年，我國提出“一帶一路”倡議。乘此東風，中歐班列應運而生，跑出發展“加速度”。



國鐵集團數據顯示，中歐班列開行萬列所需時間由開行之初的90個月縮短為6個月；從2016年統一品牌至2023年，中歐班列年開行數量由1702列增加到超1.7萬列。從0到10萬列，中歐班列已成長為具有強大輻射力、帶動力和影響力的國際物流品牌，助推我國內陸地區高水平對外開放，為沿線國家創造發展新機遇，成為高質量共建“一帶一路”的生動例證，正加速駛向合作共贏的美好未來。



中歐班列運載的是商品，傳遞的是機遇，帶來的是希望。中歐班列的開行不僅為國內企業“角逐”海外市場打開了一條便捷通途，也為沿線國家的百姓帶去實實在在的獲得感。揆諸現實，得益於中歐班列的發展，歐洲的優質產品更快捷地出現在中國貨架，同時更多電子產品、家電、新能源汽車等“中國製造”以更快速度、更優價格到達歐洲，許多新的物流、工業、商貿中心和產業園區隨之湧現，為波蘭、德國、哈薩克斯坦等國的重要過境點和貨物集散地帶來了新的發展機遇。



如今，德國的汽車、波蘭的牛奶、荷蘭的奶酪、哈薩克斯坦的面粉……越來越多的班列沿線國家商品共享中國市場紅利。在哈薩克斯坦，建在糧食產區北哈州的愛菊農產品物流加工園區與中歐班列形成聯動，進一步擴大哈薩克斯坦農產品出口規模；在德國杜伊斯堡港，中歐班列吸引了上百家物流企業落戶，創造出2萬多個就業機會……對內，帶動我國內陸地區高水平開放，對外，讓發展紅利更好惠及沿線各國人民。



中歐班列是對“中國開放的大門不會關閉，只會越開越大”的有力印證。中歐班列不僅聯通了中國與歐洲及沿線國家，還通過沿海港口海鐵聯運、西部陸海新通道、長江黃金水道等方式，聯通了韓國、日本等東亞國家以及新加坡、泰國等東南亞國家；通過波羅的海、黑海、地中海海鐵聯運及萊茵河水鐵聯運等方式，聯通了英國、北歐各國、地中海沿岸各國以及歐洲大陸腹地，基本覆蓋了亞歐大陸全境，形成了“暢通高效、多向延伸、海陸互聯”的通道格局。



中歐班列持續釋放強勁動能，以中國速度開創國際物流運輸“新賽道”，滾滾車輪之上實現了貨達天下，有效提升了亞歐大陸互聯互通水平，為共建“一帶一路”國家的貿易往來注入了新活力。日夜兼程的中歐班列，體現了中國擴大高水平對外開放的堅定決心，彰顯“以中國新發展為世界提供新機遇”的格局和胸懷。面向未來，積極有為推進高水平對外開放，中歐班列將進一步提升亞歐大陸互聯互通水平，跑出互利共贏“加速度”。



當前，世界百年未有之大變局加速演進，世界經濟復甦動力不足，不穩定性、不確定性因素增多。中歐班列開行數量逆勢增長，成為暢通中歐及沿線國家貿易的“穩定器”和“加速器”，為推動世界經濟復甦作出了積極貢獻。站在新的歷史起點上，中國堅持共商共建共享原則，推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展，將擴展越來越大的“朋友圈”，創造更多新機遇，為促進全球經濟發展作出更大貢獻。



