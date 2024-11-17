專家：預期轉暖上月70城新房價格環比改善

一線城市10月房價走勢 圖源：大公報 中評社北京11月17日電／據大公報報導，內地樓市初現止跌回穩跡象。國家統計局數據顯示，10月70個大中城市中，新房價格環比上漲城市有7個，較9月增加4個；二手房價格環比上漲城市有8個，增加8個。官方調研也顯示，預期未來半年新房、二手房價格持穩或上漲的受訪從業者占比分別為75.9%、60.4%，各較9月提升17.6和15個百分點。國家統計局城市司首席統計師王中華介紹，上月各線城市商品房價格環比降幅收窄或轉漲，同比降幅趨穩，市場預期進一步改善。分析稱，得益於近期利好政策加持，金融機構通過加大融資支持力度，提升房企“保交樓”能力，居民購房成本也繼續降低，綜合財政增量政策的推出，本季房地產市場跌勢料有所收斂，並有望在明年向實際止跌企穩的階段邁進。



數據顯示，10月一線城市新房價格環比下降0.2%，降幅較9月收窄0.3個百分點；二、三線城市新房價格環比均下降0.5%，降幅均較前值收窄0.2個百分點。當月，一線城市二手房價格環比從9月的下降1.2%轉為上漲0.4%，為近13個月以來首次轉漲；二、三線城市二手房價格環比分別下降0.4%和0.6%，降幅各較前值收窄0.5和0.3個百分點。



同比看，10月一線城市新房、二手房價格分別下降4.6%、9.6%，降幅各較9月收窄0.1和1.1個百分點。二線城市新房價格下降6%，降幅較前值擴大0.3個百分點，其二手房價格下降8.8%，降幅收窄0.1個百分點。三線城市新房、二手房價格分別下降6.6%和9%，降幅均與9月相同。