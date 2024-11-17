新港口開通降成本　拉美中小企迎新發展

11月5日，人們在上海進博會秘魯“溫暖駝”展台選購羊駝玩偶。圖源：大公報 中評社北京11月17日電／據大公報報導，2009年4月，中秘簽署自由貿易協定，2010年該協定正式生效，成為雙邊貿易增長的推進器。今年6月，中秘兩國宣布實質性完成自貿協定升級談判。一批中小企業因此迎來發展機遇。製作銷售秘魯羊駝毛絨玩偶的品牌“溫暖駝”就是受益者之一，“溫暖駝”連續7年亮相進博會，受到中國消費者喜愛。“溫暖駝”品牌如今已入駐中國30多家商場，開拓了電商銷售平台，年銷量超3萬件。該品牌創始人馬玉霞在進博會期間受訪表示：“目前秘魯和上海之間還沒有散貨直航，新港口開通後，預計產品的運輸時間將縮短近一半，成本也將降低20%至30%。”



中國和秘魯兩國經濟互補性強，在雙方共同努力下，中國已連續10年成為秘魯第一大貿易夥伴，秘魯是中國在拉美第二大投資目的地。2023年，雙邊貿易額達376.91億美元。據秘方統計，過去14年，秘魯對華出口增長325.9%，年均增長率達13.2%。



在本月的第七屆中國國際進口博覽會上，拉美國家已成為進博會重要參與者，本屆拉美國家參會人數超過160人，巴西和阿根廷位居前列，分別為82人和43人。



秘魯出口商協會主席胡里奧.佩雷斯認為，中國對秘魯出口而言是至關重要的市場，每年秘魯對華出口都有大幅增長，今年更是將創下紀錄，較去年出口額預計增長15%。秘魯外貿和旅遊部副部長特雷莎.梅拉表示，中國日益增長的市場需求帶動了秘魯出口行業的蓬勃發展。自貿協定的簽署極大提升了秘中貿易水平，自該協定生效以來，秘魯對華非傳統貿易出口增長227%，秘魯成為拉美第二大對華水果供應國。

