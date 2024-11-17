川渝聯合舉辦兩岸青年發展交流會

台青專場招聘會現場。（圖源：四川省台辦） 中評社北京11月17日電／據人民日報報導，兩岸（川渝）青年就業創業發展交流會（以下簡稱“交流會”）近日在四川成都舉辦，8個台青創業項目現場簽約，447家在川兩岸企業發布4901個台青實習就業崗位。



此次交流會以“蓉通兩岸·逐夢天府”為主題，吸引80餘名島內台青、100餘名在川台灣大學生和近50名大陸其他省份台青以及不少大陸青年參加。



四川省台辦主任劉曉晨介紹，交流會期間首次舉辦了四川“百企千崗”台青專場招聘會，提供崗位涉及優勢產業和未來新興產業，包括可靠性分析高級工程師、外匯資金經理等優質職位，年薪最高可達70萬元。當前，新時代西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設、西部陸海新通道建設等重大戰略機遇交匯叠加，四川誠邀台灣青年抓住機會，綻放青春風采。



“成都有家的感覺，是一個融合了美食美景、歷史文化、現代商業以及尖端科技的地方。”台青熊仕傑在會上分享了在蓉創業心得，邀請更多台青來蓉發展事業，擁抱成渝地區雙城經濟圈的廣闊大市場。



“在這裡扎根13年，我切身享受到了居住證、社保、公積金等政策紅利，也親歷了四川的高速發展。”台青翁義喜是成都女婿，他希望通過分享自己的故事讓更多台灣青年來大陸走走看看，抓住這裡的發展機遇。



在成都創立輕食餐飲品牌的台青巫彤認為，讓成都與台灣的飲食文化碰撞融合，不僅僅是餐飲上的創新，更是兩岸文化交流的一種體現。“大陸資源豐富，機遇很多，創業環境和政策支持越來越完善，能讓每個懷抱夢想的年輕人都能夠在這裡找到屬於自己的舞台。”她說。



交流會現場，“兩岸十城”台青創業聯盟發布聯合倡議，來自成都、廣州、武漢、泉州和台北、台中、金門、新竹、苗栗、新北的10名台青代表表示，將多向島內台青分享自己在大陸的經歷感悟，讓更多台青瞭解大陸，與大陸青年同心同行、攜手打拼。



此次交流會為期6天，除開幕式和四川“百企千崗”台青專場招聘會外，台青台生還參與了第十一屆蓉台青年創新創業發展項目路演賽以及四川、重慶台灣青創園和企業考察交流及文旅參訪等活動，切身感受巴蜀文化魅力，體驗雙城創新活力。