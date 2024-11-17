全歐華人專業協會聯合會歐洲論壇在巴黎舉辦

第15屆FCPAE歐洲論壇與會者合影。（圖源：主辦方） 中評社北京11月17日電／據人民日報報導，11月15日至16日，第15屆全歐華人專業協會聯合會（FCPAE）歐洲論壇在巴黎召開。本屆論壇以“深化合作，共創未來”為主題，匯聚中歐頂尖科學家和企業家，圍繞綠色可持續發展、智能製造、生命科學和交叉學科人才培養等多個關鍵領域展開探討。



在論壇開幕致辭中，中國駐法國大使館公使陳力回顧了中法友好關係的悠久歷史和中歐科教領域的豐碩合作成果。他表示，希望在中法建交60周年這一重要時刻，本屆論壇能夠進一步促進中歐、中法在科學研究和跨學科人才培養方面的深度合作，為全球科技創新與可持續發展注入新的活力。



2024年全歐華人專業協會聯合會輪值主席單位暨全法中國科技工作者協會理事長丁力指出，2009年首屆歐洲論壇在巴黎成功舉辦，這座兼具歷史與創新的城市見證了論壇的誕生與成長。如今，歐洲論壇已經發展成為中歐科技界學者、企業家們的重要交流平台，不僅推動了跨國、跨學科的互動，也成為激發創新思維的重要舞台。



主論壇匯聚多位重量級專家。原法蘭西科學院院長貝爾納·梅尼耶、西安電子科技大學校長張新亮、法國運輸經濟學協會主席馬克·伊瓦爾迪等嘉賓圍繞中歐教育與創新人才培養、全球可持續發展等作主題報告。緊隨其後的圓桌峰會以“跨學科融合促進國際交流合作：挑戰與機遇”為主題，由法國國家科學院藥學院院士張勇民教授主持，法蘭西科學院院士、菲爾茲獎得主洛朗·拉福格、法國全國工業促進委員會副主席吉勒斯—亨利·加羅、山東科創國際人才發展基金會秘書長徐燕和主題演講嘉賓們一同分享了精彩觀點，從多角度探討學術與產業如何攜手應對全球挑戰，推動技術創新與可持續發展。



在分論壇上，中歐傑出科研工作者和企業家圍繞“中歐綠色可持續發展”“中歐科技教育合作”“生物醫療與美妝”以及“工業與創新”四大議題進行了深入探討。論壇期間還舉辦了中歐合作成果發布、歐洲華人十大科技領軍人才評選等活動，為中歐科技工作者、企業家和科研機構搭建廣闊的合作交流平台，推動互惠共贏。



歐洲論壇創立於巴黎，本屆是第三次在法國舉辦。此次活動由全法中國科技工作者協會聯合旅法留學人員專業社團精心籌備，得到了旅法僑學界、工商界及國內眾多合作夥伴的大力支持，吸引了來自中歐各界的200餘名嘉賓參加開幕式與主論壇。