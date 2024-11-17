高雄舉辦新銳藝術家《萌生藝味》藝術展

王燕紅_出走_2024_布面丙烯_90x73cm 中評社高雄11月17日電/由高雄師範大學藝術學院及美術學系共同主辦的藝術展覽《萌生藝味》，11月16日至22日於高雄師範大學116藝術中心展出。本次展覽匯聚39位新銳藝術家的精選作品，以“從生活中萌生藝術靈感”為主題，展現新生代藝術家從日常觀察中迸發出的創作能量。



策展人王燕紅表示，《萌生藝味》強調藝術創作如同種子在日常生活中悄然萌芽，最終化為視覺上的震撼與情感的共鳴。展出的作品涵蓋自然景觀、城市風貌及人與環境的互動，藝術家透過細膩的筆觸與鮮明的色彩，捕捉平凡生活中的不凡瞬間，每件作品背後都蘊含深刻故事。



此次參展的藝術家來自不同創作領域，他們以多元的視角詮釋藝術的可能性。從水彩畫、油畫到混合媒材創作，每件作品各具特色，為觀眾帶來豐富的視覺享受。策展單位指出，此次展覽為新銳藝術家提供了一個展示才華與對話的平台，期望讓藝術作品不僅能被欣賞，更能引發思考與討論。



《萌生藝味》於11月16日下午2時30分舉行開幕典禮，現場邀請各界貴賓與參展藝術家齊聚一堂，為展覽揭開序幕。本次展覽除靜態作品外，還規劃多場專題導覽與藝術家座談，觀眾可透過與藝術家的互動，深入了解創作理念與背後故事。



高雄師範大學藝術學院邀請全市朋友走進《萌生藝味》，展期自即日起至11月22日，每天14:30～17:00，一同感受新世代藝術家的創作力量，為生活注入更多藝術的靈感與感動。



參展新銳藝術家：王靖鋒、王燕紅、王燕凰、王鶯桂、吳智通、李存貞、李素花、沈美玲、林彥呈、林登隆、柯怡君、洪巧珍、洪怡晴、洪郁晴、孫泗萍、孫淑偵、柴美娟、高華陽、許春貴、郭玉連、陳明昭、陳品彣、陳靜怡、陸健生、黃玉菁、黃惠津、黃嘉貞、黃錦堂、黃麗英、楊綵翊、廖心慈、劉安琪、歐珍妮、蔡植萱、諸怡靜、賴鄭翼、顏伯晏。

