中評社北京11月17日電／網評：中巴何以成為“跨越山海的好朋友”？



來源：中國網 作者：樂水



中國國家主席習近平將於11月17日至21日赴巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會並對巴西進行國事訪問。此訪是2013年以來習近平主席第三次出訪巴西。十年前，正是在巴西，習近平主席提出了打造中拉命運共同體的倡議。今年適逢中巴建交50周年，兩國站在攜手構建中拉命運共同體的歷史新起點，樹立了發展中大國團結協作、共謀發展的典範。



習近平主席在給巴西各界友好人士的復信中指出：“建交50年來，中巴兩國攜手同行，休戚與共，成為了跨越山海的好朋友。”中國與巴西雖分別位於東西半球，但浩瀚的太平洋並未阻隔兩國的文明交流。早在19世紀初，中國茶農就抵達里約熱內盧種茶授藝，譜寫了中巴人民“因茶結緣”的佳話。1881年《中國—巴西和好通商航海條約》的簽署標誌著兩國貿易往來的正式開啟。



建交五十年來，中巴始終秉持相互尊重、平等相待、合作共贏原則。巴西是首個同中國建立戰略夥伴關係的發展中國家，也是首個將雙邊關係提升為全面戰略夥伴關係的拉美國家。同為發展中大國和新興市場國家，中巴不僅沒有地緣政治矛盾，而且兩國經濟高度互補，在一系列重大國際地區問題上擁有相同或相近的立場。



經貿關係是中巴友好往來的“壓艙石”。中國的強大工業生產能力與巴西的豐富自然資源形成優勢互補。中巴合作涵蓋了“上至太空，下至大豆”的廣闊領域。中國出口的機電設備、化工產品等有力地推動了巴西的“再工業化”進程；而巴西的鐵礦砂、原油等大宗商品則有效滿足了中國市場需求。據中國海關統計，2023年中巴雙邊貿易額為1815.3億美元，同比增長6.1%，這意味著中國已連續15年成為巴西最大貿易夥伴。自2004年巴西總統盧拉首次訪華以來，中巴貿易總額增長了26倍。2023年，中巴還簽署了在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄，便利兩國企業使用本幣進行雙邊貿易結算。今年7月，盧拉總統公開表示，中國對巴西經濟增長至關重要，希望建立“無限密切”的新戰略夥伴關係。

