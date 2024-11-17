第四十三屆沙迦國際書展舉行

一名兒童在閱讀書籍。（圖源：人民網） 中評社北京11月17日電／據人民日報報導，第四十三屆沙迦國際書展11月6日—17日在沙迦展覽中心舉行。來自110多個國家和地區的2500多家書展參展。書展期間還舉辦了600場講座和100多場文藝演出活動。



沙迦國際書展相關負責人卡哈拉·穆賈尼表示，本次書展特別舉辦了30場互動講座，介紹有聲讀物、人工智能、數字分發等現代技術與圖書出版的融合發展。書展期間的文藝演出也為阿拉伯文化與世界其他地區的文化交流對話提供了有益平台。