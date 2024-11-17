特朗普正式提名石油企業家萊特任能源部長

中評社香港11月17日電／美國總統當選人特朗普昨（16）日正式提名石油與天然氣產業高層萊特（Chris Wright）擔任美國能源部長，萊特曾稱“不存在氣候危機”，他上任後預計將進一步推動擴大美國石油、天然氣產量。



中時新聞網綜合路透社、政治新聞網站POLITICO報導，特朗普16日發布聲明，宣布萊特將出任能源部長，並成為新成立的國家能源委員會成員，他稱萊特將“推動創新、減少繁文縟節，開創‘美國繁榮及全球和平的黃金年代’”。



路透社報導，萊特是丹佛油田服務公司“自由能源”創辦人暨執行長，他過去堅定捍衛使用化石燃料，預計將支持特朗普進一步擴大石油及天然氣產量的計劃，以增加發電。



萊特也可能反對全球在打擊氣候變遷方面的合作，他批評氣候變遷倡議人士危言聳聽。2023年萊特還在職場社群平台領英（LinkedIn）上發布影片，稱“氣候危機不存在，我們沒有處在能源轉型之中”，“儘管媒體、政客、倡議人士無止盡地散布恐懼，我們沒有看到颶風、龍捲風、乾旱或洪水的頻率及強度增加”。



萊特沒有任何政治經歷，不過他過去多次撰寫評論，呼籲生產更多化石燃料，幫助民眾擺脫貧困。



報導指出，美國石油產量在拜登任內創新高，目前尚不清楚萊特上任後將如何進一步擴大石油產量。萊特的人事任命案還須參議院同意。萊特與目前拜登任內的能源部長葛蘭何立場大相逕庭，葛蘭何支持電動車，以及地熱、風力、太陽能及核能發電。