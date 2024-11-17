繼續發展“互聯互通”連繫國際市場紐帶作用

（圖源：文匯網） 中評社北京11月17日電／據文匯網報導，內地與香港金融市場“互聯互通”十周年，財政司司長陳茂波今日（17日）表示，在“互聯互通”助力下，香港已成為國際資金配置和買賣內地金融產品的首選地；會繼續發展“互聯互通”作為連繫內地和國際市場的紐帶作用。



陳茂波在網誌提到，內地投資者南向買賣港股，今年首三季度平均每日成交額達380億元，與2014年相比，增長了40倍，佔港股市場成交總額的16.9%。港股南向通已成為內地公募基金、保險資金和年金基金等長期資金配置境外資產的重要管道，內地投資者通過港股通持有的資產市值已超過3.3萬億港元。



至於境外投資者透過香港北向買賣內地股票，今年首三季日均成交額達1230億人民幣，比十年前開通首月增長21倍，佔內地市場成交總額的6.7%。目前境外投資者所持有的內地股票總值，當中約77%是經“北向通”持有。國際投資者的跨境債券交易累計有約三分之二是通過“債券通”進行。



陳茂波指出，今年以來，內地相關部委推出了一系列有利經濟和金融市場發展的措施，10月份港股日均成交額達2550億港元。“互聯互通”鞏固和提升香港國際金融中心的競爭力和地位，同時助力內地資本市場在風險可控的前提下，持續穩步開放。



展望未來，陳茂波說，除了聯通傳統的歐美市場，同樣要聯繫人口眾多、經濟及收入均在高速增長的新興市場。香港正努力加強與全球南方市場的連結，爭取更多當地優質企業在港上市和推出更多跨境投資產品。他又說，繼續推動“互聯互通”深化擴容，讓香港在國家金融市場的開放和發展過程中，更好發揮“防火牆”、“試驗田”和資金引領平台的作用；並善用“互聯互通”這獨特優勢，助力穩慎推進人民幣國際化。