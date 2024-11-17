特區政府：請外國人士及組織尊重港司法制度

圖為政府總部大樓。（圖源：香港中通社） 中評社北京11月17日電／據文匯網報導，香港特別行政區（特區）政府今日（17日）就近日有外國政府、政客、官員及媒體等對香港特區維護國家安全及黎智英案的偏頗及誤導言論，表示強烈不滿和反對。

